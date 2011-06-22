Польша составила свой санкционный список против России, включающий "Газпром" и "Новатэк"

Мариуш Каминьский рассказал о том, какие компании и физлица попали в реестр.

Польша составила свой санкционный список против России и Белоруссии, включающий "Газпром" и "Новатэк". Соответствующее заявление на пресс-конференции с журналистами сделал глава местных правоохранительных органов Мариуш Каминьский. Чиновник подчеркнул, что в "черном списке" заявлено 50 пунктов.

Представляет собой уточнение санкционного списка ЕС. Он касается российских олигархов и фирм, которые работают на территории нашей страны. Мариуш Каминьский, глава МВД Польши

Эксперт рассказал прессе о том, что в перечень попали такие российские предприятия, как "Газпром" (в рамках деятельности EuroPolGaz), а также "Акрон" и Вячеслав Кантор. Предприниматель владеет примерно 20% в польской компании Azoty. В списке есть "Новатэк", "ФосАгро", другие предприятия, отправлявшие в Польшу российский уголь и уголь, взятый с территории Донбасса. В реестре оказалась компания Beloil из-за связей с республиканскими властями. Санкции Варшавы предусматривают заморозку финансовых и имущественных активов, а также запрет участия в тендерах. Физическим лицам из списка не разрешается въезжать в Польшу.

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Фото и видео: gov.pl