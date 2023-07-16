Польша отрицает, что ВСУ запускали дроны в сторону России с ее территории

Варшава опровергла публикацию в СМИ о причастности к атакам БПЛА ВСУ на Россию.

Варшава отрицает, что Вооруженные силы Украины могли запускать беспилотники в сторону России с польской территории. Соответствующий комментарий по теме сделал оперативный командующий видов вооруженных сил в республике, генерал Мачей Клиш. Ранее некоторые западные эксперты предполагали, что армия киевского режима могла запускать дроны в сторону противника из Польши.

В связи с появившейся в общественном пространстве ложной информацией я категорически подчеркиваю: тезисы о якобы предоставлении польского воздушного пространства к наступательным действиям против Российской Федерации полностью ложны и не имеют никакой основы в фактах. опубликованное заявление Мачея Клиша

Польский генерал добавил, что в восточных приграничных районах европейской страны в настоящее время введены ограничения воздушного движения, в том числе полетов для БПЛА.

Туск: Польше грозит выход из ЕС.

