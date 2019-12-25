Анна Москва рассказала о намерениях Варшавы сотрудничать с Берлином по поставкам топлива.

Польша хочет помочь Германии отказаться от российской нефти. Соответствующей информацией в эфире местного Польского радио сделала министр по окружающей среде и климату Анна Москва. Чиновница заметила, что накануне общалась с немецким министром по вопросам энергетики Робертом Хабеком. Тот выразил готовность берлина ввести санкций в адрес нефти, поступающей из РФ в Европу.

Он сейчас ищет по всей Европе возможностей для диверсификации, независимости, альтернативных источников поставок и переработки этой нефти. Мы начали анализ наших возможностей. Анна Москва, польская чиновница

По мнению польского эксперта, Германия в отличие от Польши технологически привязана к российской нефти, так как страны получают разные виды топлива. При этом немецкая политика не была связана с диверсификацией поставок, в связи с чем местная инфраструктура, включая и НПЗ в Шведт (с большим участием "Роснефти") готова принимать только российскую нефть. О возможном сотрудничестве Анна Москва заявила, что следует для начала провести множество технических и аналитических переговоров.

Польша составила свой санкционный список против России, включающий "Газпром" и "Новатэк".

Фото и видео: YouTube / Polskie Radio

