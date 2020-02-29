Полномочия студенческого совета расширили в Петербурге

Теперь участниками совета могут становиться учащиеся организаций высшего образования в возрасте от 18 до 35 лет.

Губернатор Петербурга подписал постановление городского правительства об изменениях в положении о студенческом совете города. Об этом в субботу, 25 сентября, сообщила пресс-служба Смольного.

Теперь участниками совета могут становиться учащиеся организаций высшего образования в возрасте от 18 до 35 лет. Это позволит расширить его полномочия и оптимизировать работу.

Как рассказал Беглов, за 15 лет работы совет воплотил в жизнь целый ряд социально значимых инициатив. Речь идет о спартакиадах и спортивных соревнованиях, форумах по развитию студенческих организаций, конференциях. Для студентов ввели с 1 января 2017 года три новых вида проездных документов вместо одного. Студенты платили за неограниченное число поездок на наземном транспорте и 100 — в подземке.

Ранее экомаршрут для школьников открылся в Саблинских подземельях.

Фото: pixabay