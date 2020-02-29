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Полномочия студенческого совета расширили в Петербурге
Сегодня, 22:10
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Полномочия студенческого совета расширили в Петербурге

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Теперь участниками совета могут становиться  учащиеся организаций высшего образования в возрасте от 18 до 35 лет.

Губернатор Петербурга подписал постановление городского правительства об  изменениях в положении о студенческом совете города. Об этом в субботу, 25 сентября, сообщила пресс-служба Смольного.

Теперь участниками совета могут становиться  учащиеся организаций высшего образования в возрасте от 18 до 35 лет. Это позволит расширить его полномочия и оптимизировать работу.

Как рассказал Беглов, за 15 лет работы совет воплотил в жизнь целый ряд социально значимых инициатив. Речь идет о спартакиадах и спортивных соревнованиях, форумах по развитию студенческих организаций, конференциях. Для студентов ввели с 1 января 2017 года три новых вида проездных документов вместо одного. Студенты платили за неограниченное число поездок на наземном транспорте и 100 — в подземке.

Ранее экомаршрут для школьников открылся в Саблинских подземельях.

Фото: pixabay

Теги: расширить полномочия, студенческий совет
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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Nfnmzyf99
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