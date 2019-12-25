В лесах Ленобласти грибники набивают полные корзины грибов

Грибник из Выборгского района собрал 32 белых гриба за один выход.

Даже в конце сентября леса Ленинградской области продолжают радовать любителей тихой охоты. Грибники набивают корзины белыми грибами и активно делятся добычей в социальных сетях.

Боровики остаются главными фаворитами среди лесных находок. Наиболее удачные локации — Приозерский, Выборгский (включая окрестности Заходского и Первомайского), а также Всеволожский и Ломоносовский районы.

Так, один из любителей тихой охоты 22 сентября продемонстрировал впечатляющий результат в Выборгском районе. Он собрал 32 белых гриба, а также лисички, подосиновики, подберезовики, гриб-зонтик, пару синяков и два золотистых боровика. Закрывать сезон грибник пока не спешит. Он вспоминает прошлогодний опыт, когда белые удавалось находить вплоть до 22 октября.

Помимо грибного ассорти, некоторым счастливчикам в лесу удается собрать и урожай клюквы.

Однако эксперты призывают к ответственному отношению при посещении лесов. В Ленинградской области встречаются редкие виды, занесенные в Красную книгу. Среди них, например, гриб-баран, спарассис курчавый и рядовка-колосс. Несмотря на свою съедобность, эти грибы находятся под охраной государства. Их сбор запрещен.

Ранее биолог рассказал, когда точно не стоит идти в лес.

Фото: Грибы и грибники СПб/ ВКонтакте

