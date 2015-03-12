Politico: отказ ЕС от энергоресурсов РФ был приоритетом США на переговорах с ЕК

Источник рассказал, что именно Дональд Трамп потребовал от УРсулы фон дер Ляйен.

Отказ Европейского союза от импорта российских нефти и природного газа был приоритетной задачей для американского президента-республиканца Дональда Трампа на недавно прошедших торговых переговорах с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Соответствующие данные привели иностранные журналисты из издания Politico со ссылкой на неназванного чиновника из вашингтонской администрации. Эксперт объяснил СМИ, что такой отказ для лидера Белого дома стал "задачей номер один".

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Сотрудник Белого дома добавил, что Дональд Трамп изначально требовал, чтобы коллективный Брюссель согласился закупить у США энергетические носители на сумму в один триллион долларов, однако в результате стороны сошлись на сумме в 750 миллиардов долларов. ЕС будет платить по 250 миллиардов долларов в следующие три года. Несмотря на снижение суммы, она по-прежнему остается для региона недостижимой, по версии газеты. Авторы статьи отметили, что энергоставки в таких объемах означали бы, что США направят весь свой энергетический экспорт в Европу и к тому уже нарастят его объемы на 50 процентов.

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Фото: pxhere.com