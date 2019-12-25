Попытка лишить независимости Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) говорит о панике в команде лидера киевского режима Владимира Зеленского. С такой оценкой выступили иностранные журналисты из газеты Politico. В материале издания упоминается, что шансы на победу главы государства на следующих выборах лидер страны теперь кажутся незначительными. В СМИ отмечают, что офис украинского политика вместе с ближайшим окружением занимаются "политической охотой на ведьм" для того, чтобы заставить своих оппонентов замолчать или ослабить критику действующих властей.

Некоторые лидеры гражданского общества считают нападки на НАБУ признаком того, что Зеленский и его напоминающая клан группа помощников начинают паниковать из-за его низких показателей в опросах. статья в СМИ

Авторы статьи добавляют, что глава киевского режима может предпринять попытку провести "управляемые" президентские выборы на Украине.

Politico сочла фантастикой обещание ЕС купить у США энергоносители на $750 млрд.

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