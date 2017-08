Полина Диброва - Миссис Россия: фото в соцсетях

Полина Диброва фотомодель и супруга телеведущего публикует свою насыщенную жизнь в Instagram. Главный повод "спама" в соцсети - победа в конкурсе "Миссис Россия - 2017".

Полина Диброва - российская фотомодель, миссис Росси-2017. а также супруга известного телеведущего Дмитрия Диброва.

Получив экономическое образование в столице Полина решила принять участие в конкурсе красоты, который проходил в Ростове-на-Дону. Конкурс под названием "Beauty of the Body"("Мисс Тело") стал значимым для модели. Там она заняла первое место, после чего, уже в Москве, девушка занялась модельным бизнесом и стала востребованной моделью агентства "New Best Model".

Конкурс красоты проложил дорогу Полине не только в модельном бизнесе, но и в личной жизни. Там она познакомилась с телеведущим Дмитрием Дибровым. Кстати, это он предложил Полине переехать в столицу. В 2009 году Полина и Дмитрий официально зарегистрировали свои отношения. Известно, что фотомодель успела трижды стать мамой. У супругов 3 сыновей.

19 августа в Москве проходил конкурс "Миссис Россия - 2017", в котором Полина вновь стала победительницей.

Известно, что в финале конкурса выступили 25 русских красавиц. Среди жюри были: Алена Хмельницкая, Александр Ревва, Зара, Александр Носик, Эдгар Запашный, Катя Лель, Эвелина Бледанс, Ольга Кабо.

"Доброе утро. После 19 августа все мои дни слились в единый, утро-вечер... Не понимаю.... Вся в цветах, поздравлениях, тёплых словах и ваших комментариях. День начался в красивом месте - Кусково и в прекрасной компании", - пишет в своем Instagram Миссис Россия-2017.

Полина рассказала о своей победе в Instagram, а также устроила в честь этого вечеринку.

Фото, видео: Instagram, polinadibrova