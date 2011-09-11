Поликлинику в Пушкине предостерегли из-за рецепта на препарат без комиссии

Детскую поликлинику в Пушкине обязали изменить порядок назначения лекарств.

Территориальный орган Росздравнадзора по Петербургу и Ленинградской области объявил предостережение Детской городской поликлинике № 49 Пушкинского района. Поводом стало возможное нарушение порядка назначения лекарственного препарата ребенку.

По данным Генеральной прокуратуры, в июне 2026 года врач-педиатр мог выписать маленькому пациенту, имеющему право на бесплатное лекарственное обеспечение, рецепт на препарат "Колистиметат натрия".

Этот препарат не включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Его назначение в подобных случаях допускается по решению врачебной комиссии при наличии медицинских оснований, в том числе индивидуальной непереносимости или жизненных показаний.

При проверке выяснилось, что врачебная комиссия рассмотрела вопрос о назначении препарата только 1 июля. Таким образом, рецепт, предположительно, был оформлен до заседания комиссии.

Росздравнадзор потребовал от медицинского учреждения соблюдать установленный порядок назначения лекарственных препаратов и оформлять такие назначения после соответствующего решения врачебной комиссии.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)