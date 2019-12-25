Поликлинику №44 отремонтируют без переезда

Здание отремонтируют по частям.

Как стало известно во вторник, 16 июня, детскую поликлинику №44 Центрального района смогут отремонтировать без закрытия здания, сообщили в пресс-службе губернатора.

Это решение было принято для удобства родителей: им не придется возить детей в другое учреждение. Глава города отметил, что администрация получила много обращений как от пациентов, так и от коллектива поликлиники. Здание будут ремонтировать по частям.

На данный момент аварийность здания уже удалось устранить. Ведется мониторинг конструкций. Также потоки здоровых и заболевших маленьких пациентов разделены с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Отремонтирована регистратура, сделан временный косметический ремонт. В дальнейшем проект скорректируют.

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Фото: Piter.TV