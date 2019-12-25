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Поликлинику №44 отремонтируют без переезда
Сегодня, 21:29
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smirenny

Поликлинику №44 отремонтируют без переезда

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Здание отремонтируют по частям.

Как стало известно во вторник, 16 июня, детскую поликлинику №44 Центрального района смогут отремонтировать без закрытия здания, сообщили в пресс-службе губернатора. 

Это решение было принято для удобства родителей: им не придется возить детей в другое учреждение. Глава города отметил, что администрация получила много обращений как от пациентов, так и от коллектива поликлиники. Здание будут ремонтировать по частям. 

На данный момент аварийность здания уже удалось устранить. Ведется мониторинг конструкций. Также потоки здоровых и заболевших маленьких пациентов разделены с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Отремонтирована регистратура, сделан временный косметический ремонт. В дальнейшем проект скорректируют. 

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Фото: Piter.TV

Теги: поликлиника 44, ремонт поликлиники
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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