Полиция задержала врио министра здравоохранения Тамбовской области

Возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты с причинением крупного ущерба.

Сотрудники ГИБДД задержали врио министра здравоохранения Тамбовской области Алексея Овчинникова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, мужчина была задержан по пути с турбазы у деревни Лычное. Вместе с ним были его друзья. По словам врио главы минздрава региона, он ехал с охоты. В его автомобиле обнаружили следы туши косули. Сам Овчинников угрожал инспекторам проблемами и ругался матерными словами.

На следующий день после задержания полиция обследовала территорию охотничьей базы, где были найдены останки как минимум трех косуль и следы снегохода. Возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты с причинением крупного ущерба.

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Видео: Telegram / Baza