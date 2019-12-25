Полиция задержала сына доцента Анны Каменевой по делу о ее убийстве

Предположительно, преступление совершил близкий друг 17-летнего сына женщины, но сам юноша также под подозрением.

Правоохранительные органы проводят расследование убийства доцента кафедры Высшей школы государственного аудита МГУ Анны Каменевой. По подозрению в расправе над матерью был задержан ее 17-летний сын, сообщило РИА Новости.

Тело 43-летней женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в элитном коттеджном поселке Жуковка-3 в Московской области. Сейчас фигурант находится на допросе.

Главным подозреваемым в убийстве является его близкий друг сына погибшей, который успел скрыться. В рамках оперативно-разыскных мероприятий силовики уже вышли на его след. Мотивы расправы сейчас устанавливаются, но рассматривается версия, что они могли быть связаны со сбережениями Каменевой.

Ранее мы сообщали, что женщина была найдена убитой в собственном доме. Представители вуза подтвердили гибель сотрудницы, преподававшей экономические и финансовые расследования.

Ранее мы сообщали, что Каменева была найдена убитой в собственном доме. По данным СМИ, по подозрению задержан знакомый ее 17-летнего сына.

Фото: Piter.TV