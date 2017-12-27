Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Ты - не ты, когда голоден: в Петербурге задержали похитителей бананов и тушенки
Сегодня, 12:49
0
Shdaria
139

Ты - не ты, когда голоден: в Петербурге задержали похитителей бананов и тушенки

0
 
 

В Петербурге задержаны мужчины, которые похитили бананы и тушенку в 2015 году.

В Санкт-Петербурге ночью 25 января сотрудники уголовного розыска задержали трех мужчин 48-ми, 33-х и 30 лет. Их задержали в рамках возбужденного уголовного дела по статье "мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере".

Как полагает следствие, в марте 2015 года подельники украли с завода "Консервпром" в селе Русско-Высоцкое Ломоносовского района 20 тонн банок с мясными консервами. Ущерб оценили в более 4 миллионов рублей. Также, в сентябре того же года злоумышленники вывезли на арендованном грузовике с петербургской Калининской овощебазы тысячу коробок бананов. Стоимость этого хищения оценили в более миллиона рублей. 
 
В настоящее время сотрудники полиции ищут остальных членов группы. 
Теги: новости петербург , новости спб , происшествие спб
Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5