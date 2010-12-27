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Два предпринимателя подозреваются в угоне иномарки у преподавателя в Петербурге
Сегодня, 16:25
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nadezhda_sib

Два предпринимателя подозреваются в угоне иномарки у преподавателя в Петербурге

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У подозреваемых обнаружили три автомобиля зарубежных марки.

Два предпринимателя подозреваются в угоне авто с Юнтоловского проспекта. Машина исчезла со своего парковочного места 15-16 декабря, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и области.

"Киа" принадлежит преподавателю 1973-го года рождения. По факту произошедшего полицейские Приморского района возбудили уголовное дело. 

После оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось задержать двух подозреваемых. Ими оказались два мужчины 1967-го и 1982-го года рождения, они являются индивидуальными предпринимателями. 

У них изъяли три иномарки, а также подложные государственные знаки, оборудование для программирования. 

Один из подозреваемых задержан на основании статьи 91 УПК РФ, а второй заключен под стражу. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что поджигатели "Мерседеса" на Каменоостровском приехали на дело на каршеринге

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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