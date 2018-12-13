Полиция задержала аниматоров-"рэкетиров"

В полиции Петербурга прокомментировали инцидент на стрелке Васильевского острова, где аниматора не отпускали туриста из Китая. Оба петербуржца были доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Об этом Piter.TV сообщили в МВД Северной столицы.
По данному факту от пострадавших сообщений и заявлений не поступало. В связи с чем, убедительно просим всех граждан, пострадавших от рук данных аниматоров обратиться в полицию Василеостровского района,
- написали в МВД.
Напомним, что ранее в сети появилось видео, где двое аниматоров не дают гостю из Китая уйти и просят его вывернуть карманы.
Видео: инстаграм-аккаунт spbnews
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