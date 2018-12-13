Полиция задержала аниматоров-"рэкетиров"

Двое аниматоров с Васильевского острова заставили туриста вывернуть карманы.

В полиции Петербурга прокомментировали инцидент на стрелке Васильевского острова, где аниматора не отпускали туриста из Китая. Оба петербуржца были доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Об этом Piter.TV сообщили в МВД Северной столицы.

По данному факту от пострадавших сообщений и заявлений не поступало. В связи с чем, убедительно просим всех граждан, пострадавших от рук данных аниматоров обратиться в полицию Василеостровского района,

- написали в МВД.

Напомним, что ранее в сети появилось видео, где двое аниматоров не дают гостю из Китая уйти и просят его вывернуть карманы.

Видео: инстаграм-аккаунт spbnews