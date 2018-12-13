Видео: аниматоры заставили китайского туриста вывернуть карманы

После череды скандалов вокруг "чересчур назойливых" аниматоров, в городе на Неве вновь объявились "чересчур назойливые" продавцы фотографий. В сети появилось видео со стрелки, где двое мужчин в костюмах активно заставляют китайского туриста вывернуть карманы.
По информации свидетелей, ролик был записан на стрелке Васильевского острова. На кадрах видно, как двое крупных аниматоров не дают гостю из Китая уйти и просят его заплатить. Вероятнее всего, турист сфотографировался с петербуржцами, не зная, что за снимки придется заплатить. После фотосессии просто так уйти ему не дали.
Ранее в сети появился петицию против аниматоров-вымогателей. Горожане утверждают, что незнакомые личности, переодетые в животных, буквально преследуют их и гостей города. Мошенники хотят, чтобы с ними сфотографировались, а за снимок просят баснословные деньги. Цены порой доходят до нескольких тысяч рублей за фото.
Видео: инстаграм-аккаунт spbnews
Обсуждение ( 1 )
Всё так и есть. Или в более мягкой версии. Я понимаю этх людей, старающихся заработать,
вероятно и местовое денег стоит, и костюмы, и время тоже что-то. Другое дело, что не все приезжие понимают это. Если ты понимаешь, то сразу откажешься, и предъявить тебе ничего не смогут, кроме, пожалуй, скупости.