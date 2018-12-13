Видео: аниматоры заставили китайского туриста вывернуть карманы

Турист сфотографировался с петербуржцами, не зная, что за снимки придется заплатить

После череды скандалов вокруг "чересчур назойливых" аниматоров, в городе на Неве вновь объявились "чересчур назойливые" продавцы фотографий. В сети появилось видео со стрелки, где двое мужчин в костюмах активно заставляют китайского туриста вывернуть карманы.

По информации свидетелей, ролик был записан на стрелке Васильевского острова. На кадрах видно, как двое крупных аниматоров не дают гостю из Китая уйти и просят его заплатить. Вероятнее всего, турист сфотографировался с петербуржцами, не зная, что за снимки придется заплатить. После фотосессии просто так уйти ему не дали.

Ранее в сети появился петицию против аниматоров-вымогателей. Горожане утверждают, что незнакомые личности, переодетые в животных, буквально преследуют их и гостей города. Мошенники хотят, чтобы с ними сфотографировались, а за снимок просят баснословные деньги. Цены порой доходят до нескольких тысяч рублей за фото.

Видео: инстаграм-аккаунт spbnews