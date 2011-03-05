Полиция устанавливает личности участников массового конфликта в Домодедово

В конфликте участвовали более 20 человек.

Устанавливаются личности участников конфликта в Домодедово. Об этом сообщает в Telegram-канале прокуратура Московской области. Ранее появилось в СМИ видео, на кадрах которого заметно, что более 20 человек устроили драку, несколько из них ввязались в драку.

По предварительным данным, конфликт произошел между горожанами вечером 6 ноября. В настоящий момент полиция устанавливает личности участников произошедшего.

Ранее мы писали, что из табачной лавки на бульваре Новаторов в Петербурге грабители вынесли продукцию на 140 тыс. рублей.

Видео: Telegram / Life Shot