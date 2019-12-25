Из табачной лавки на бульваре Новаторов грабители вынесли продукцию на 140 тыс. рублей

Полиция начали поиски злоумышленников.

Стражи порядка разыскивают грабителей, который украли из табачной лавки на бульваре Новаторов продукцию на 140 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Инцидент произошел в пятницу, 5 ноября, в период с 00:00 до 08:00. Неизвестныe взломали дверь в магазин и проникли в внутрь. Утром продавец обнаружил пустые полки.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что злоумышленники украли посылки в отделении "Почты России" на Дальневосточном проспекте.

Фото: Piter.tv