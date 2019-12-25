Полиция проверяет закупку на ремонт ДК в Красном Селе

Уголовное дело пока не возбудили.

В пятницу, 4 декабря, экономическая полиция заинтересовалась освоением средств на ремонт дома культуры в Красном Селе, сообщила "Фонтанка".

Отмечается, что уголовное дело пока не возбудили. Специалисты устроили проверку закупки, в рамках которой 65 миллионов рублей освоили за девять дней. Подрядчик проводил работы по оборудованию сцены в ДК. Таким образом, соглашение лишь формально строительное, потому как на 80-90% работы состояли из монтажа сценического оборудования. Именно этим объяснил бенефициар компании такое быстрое освоение бюджета. Однако полицейские все равно продолжают расследование.

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Фото: Piter.TV