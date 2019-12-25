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Полиция проверила общественное пространство "Третье место" в Петербурге
Сегодня, 9:18
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smirenny

Полиция проверила общественное пространство "Третье место" в Петербурге

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Музыку пятничного мероприятия выключили за час до полуночи, а гости выстроились в очередь на выход.

Накануне вечером, 14 мая, проверять отдыхающих в общественном пространстве "Третье место" в Петербурге пришли полицейске, сообщила "Фонтанка".

Полицейские выпускали собравшихся в историческом особняке семьи Лопухиных и Нарышкиных на Литейном проспекте, 62, только через проверку. По предварительной информации, сотрудники полиции получили сведения, что на мероприятии могут находиться правонарушители и люди, находящиеся в розыске.

Администрация заведения отказалась от комментариев. 

Ранее мы писали, что в Жилищной инспекции рассказали, в каких районах дворы убрали хуже всего.

Фото: Piter.TV

Теги: общественное пространство третье место
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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