Полиция проверила общественное пространство "Третье место" в Петербурге

Музыку пятничного мероприятия выключили за час до полуночи, а гости выстроились в очередь на выход.

Накануне вечером, 14 мая, проверять отдыхающих в общественном пространстве "Третье место" в Петербурге пришли полицейске, сообщила "Фонтанка".

Полицейские выпускали собравшихся в историческом особняке семьи Лопухиных и Нарышкиных на Литейном проспекте, 62, только через проверку. По предварительной информации, сотрудники полиции получили сведения, что на мероприятии могут находиться правонарушители и люди, находящиеся в розыске.

Администрация заведения отказалась от комментариев.

Ранее мы писали, что в Жилищной инспекции рассказали, в каких районах дворы убрали хуже всего.

Фото: Piter.TV