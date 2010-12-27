Полиция обыскивает Комитет по природопользованию из-за дела о хищении средств на "Красном Бору"

Сотрудники полиции изымают документы,которые могут пролить свет на крупное хищение денег из "Красного Бора".

Правоохранительные органы занимаются выемкой документации относительно полигона "Красный Бор". Полиция пришла в Комитет по природопользованию по улице Чайковского днем 25 апреля.

Как стало известно "Фонтанке", представители закона считают, что часть денежных средств, направленных на ремонт полигона, была похищена. Теперь надзорные органы занимаются поисками исчезнувших денег.

Напомним, что в начале апреля подобные обыски проводились в офисе компании "Проектводстрой". Предприятие занималось надзором за ремонтом дамб обвалования за 2014 год. Согласно контракту, сама работа выполнялась подрядчиком "Экоградстроем". С февраля 2016 года Прокуратура петербурга заявила в возможной причастности компании к хищению бюджетных средств. Должностные лица подписали документы, согласно которым мероприятия на гидротехнических сооружениях проведены были, на самом деле - нет. Таким способом фирма получила 17,2 миллиона рублей. В отношении руководства возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.

С 2017 года под домашним арестом находится Андрей Градобоев, фактический управляющий "Экоградстроя", хотя собственником компании по документам значилась его супруга. Следствие считает, что петербуржец за 2014-2015 года похитил около 50 миллионов рублей.

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