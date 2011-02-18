Полиция начала проверку после ДТП с мотоциклистом и пешеходом на проспекте Энгельса

В результате аварии пешеход скончался на месте. Водителя же в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

Полиция начала проверку после смертельного ДТП с мотоциклистом и пешеходом на проспекте Энгельса. Об этом 31 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Днем на проспекте Энгельса мотоциклист на пешеходном переходе сбил 53-летнего мужчину, переходившего дорогу на красный свет светофора. После чего мотоциклист врезался в ограждение.

В результате аварии пешеход скончался на месте. Водителя же в состоянии средней степени тяжести госпитализировали. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства аварии.

Ранее полиция начала проверку после ДТП с ребенком на улице Композиторов.

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