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Полиция начала проверку после ДТП с мотоциклистом и пешеходом на проспекте Энгельса

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В результате аварии пешеход скончался на месте. Водителя же в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

Полиция начала проверку после смертельного ДТП с мотоциклистом и пешеходом на проспекте Энгельса. Об этом 31 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. 

Днем на проспекте Энгельса мотоциклист на пешеходном переходе сбил 53-летнего мужчину, переходившего дорогу на красный свет светофора. После чего мотоциклист врезался в ограждение.

В результате аварии пешеход скончался на месте. Водителя же в состоянии средней степени тяжести госпитализировали. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства аварии. 

Ранее полиция начала проверку после ДТП с ребенком на улице Композиторов.

Видео: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: дтп, мотоциклист, полиция, проспект энгельса
Категории: Происшествия, Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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