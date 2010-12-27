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Полиция ищет "лже-минершу" салонов связи в Петербурге
Сегодня, 13:42
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arteliseev

Полиция ищет "лже-минершу" салонов связи в Петербурге

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сотрудники полиции разыскивают женщину, которая пришла в салон связи "Мегафона" с макетом бомбы. Инцедент произошел на проспекте Большевиков. Женщина ворвалась в салон, бросила на пол сумку и громко заявила, что она заминирована. После чего тут же испарилась. Испуганные сотрудники свзяи незамедлительно вызвали полицию.

В ходе осмотра предположительной бомбы, полиция сделала вывод, что предметы, находящиеся в сумке опастности для окружающих не представляют. Лжеминершу уже ищут и собираются задержать. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела. 

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Фото: pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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