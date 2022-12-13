В Петербурге задержали сотрудника государственного надзорного органа за получение взятки в 43 тысячи рублей

В отношении взяткополучателя следственными органами возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

Полиция Петербурга задержала сотрудника одного из государственных надзорных органов за получение взятки в размере 43 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители задержали ведущего специалиста – инженера отдела инспектирования одного из государственных учреждений, осуществляющего надзорные функции. В марте 2021 года злоумышленник, действуя в составе группы лиц из числа других сотрудников указанного государственного учреждения, получил от главного инженера одной из коммерческих организаций Петербурга 43 500 рублей за технический осмотр 30 единиц самоходной техники. Фактически техника не была осмотена, однако документально было оформлено иное.

В отношении взяткополучателя следственными органами возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки). В госучреждении изъяли печати различных юридических лиц, а также техническую и иную документацию, имеющую доказательственное значение. Подозреваемый задержан.

Ранее петербургского подполковника арестовали за требование взятки в 20 млн рублей от сотрудника РЖД.

Фото и видео: МВД