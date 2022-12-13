Петербургского подполковника арестовали за требование взятки в 20 млн рублей от сотрудника РЖД

Сотрудник полиции получил 8,9 млн рублей.

Выборгский районный суд Петербурга арестовал до 2 июня подполковника транспортной полиции Илью Афанасьева, обвиняемого по делу о взятке за прекращение расследования. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов Петербурга.

Афанасьев требовал 20 млн рублей от представителя РЖД, но получил от него 8,9 млн рублей. обвиняемый не признал вину и просил домашний арест.

По версии следователей, в июне-августе 2022 года старший оперуполномоченный по борьбе с преступлениями на водном и воздушном транспорте Илья Астафьев предложил Ф. за 20 млн рублей прекратить оперативно-розыскные мероприятия. Транспортная полиция в это время вела расследование в отношении должностных лиц Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению (входит в филиал ОАО "РЖД"). В августе 2022 года подполковник Афанасьев получил 8,9 млн рублей, Ф. был задержан.

Ранее суд Петербурга приговорил к условному сроку бывшего следователя МВД за взятку в 500 тысяч евро. Левченко приговорили к 8 годам условно. Его подельник бизнесмен Данилевич получил два года колонии и штраф на 1,7 млн рублей. Экс-судья Самгина отправится в тюрьму на 7,5 лет.

Фото: Piter.tv