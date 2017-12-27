Полиция Петербурга задержала предполагаемых грабителей квартиры помощника замгенпрокурора

Подозреваемых нашли за сутки.

Утром 7 января оперативники смогли выйти на след незваных гостей, которые пытались пробраться в квартиру помощника заместителя генерального прокурора России. Полиция Фрунзенского района нашла предполагаемых грабителей за сутки, сообщает "Фонтанка".

Инцидент произошел утром 5 января. Как оказалось, двое жителей Петербурга 37 и 54 лет высверлили замок квартиры на Тамбовской улице, но украсть ничего не смогли. Злоумышленников спугнула сигнализация.

На данный момент подозреваемые задержаны и находятся в отделе полиции. По факту случившегося ведется дальнейшее расследование.

Ранее Piter.tv писал, что воры не смогли ограбить квартиру помощника замгенпрокурора Петербурга.