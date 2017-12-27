Воры не смогли ограбить квартиру помощника замгенпрокурора Петербурга

Злоумышленники воспользовались тем, что хозяин квартиры уехал в отпуск.

Неизвестные пытались ограбить квартиру помощника заместителя генерального прокурора России по особым поручениям, но не смогли ничего украсть, так как не учли наличие сигнализации, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошел ранним утром 5 января. Воры вскрыли замок в квартире на Тамбовской улице во Фрунзенском районе города. Однако они не знали, что в доме сработает сигнализация. Наряд вневедомственной охраны прибыл по сигналу тревоги в течение пяти минут, но воришек застать не удалось.

Прибывший из краткосрочного отпуска чиновник отметил, что из жилища ничего украдено не было. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Покушение на кражу". Полицейские изучают записи с камер наблюдения в парадной.