Полиция Гатчины арестовала мужчину, убившего женщину и спалившего ее квартиру

Полиция арестовала преступника, повинного в смерти сгоревшей заживо женщины в поселке Сиверский.

Гатчинская полиция установила обстоятельства смерти жительницы поселка Сиверский. Напомним, что труп 54-летней хозяйки квартиры по улице Красной был найден 22 сентября. На ее теле эксперты обнаружены множественные переломы ребер и тупую травму груди. Кроме всего прочего, в помещении был совершен поджог. Пострадавшая сгорела в собственном доме заживо.

Оперативники установили, что злоумышленник находился в гостях у жертвы. В какой-то момент между ним и хозяйкой разгорелся конфликт на фоне употребления алкогольных напитков. Вышедший из себя преступник избил женщину руками и ногами, а после поджег мебель и убежал.

Правоохранительные органы задержали по подозрению в убийстве 58-летнего мужчину. Против него возбуждено уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть.