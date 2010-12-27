Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Полиция Гатчины арестовала мужчину, убившего женщину и спалившего ее квартиру
Сегодня, 9:40
0
lesjasap
144

Полиция Гатчины арестовала мужчину, убившего женщину и спалившего ее квартиру

0
 
 

Полиция арестовала преступника, повинного в смерти сгоревшей заживо женщины в поселке Сиверский.

Гатчинская полиция установила обстоятельства смерти жительницы поселка Сиверский. Напомним, что труп 54-летней хозяйки квартиры по улице Красной был найден 22 сентября. На ее теле эксперты обнаружены множественные переломы ребер и тупую травму груди. Кроме всего прочего, в помещении был совершен поджог. Пострадавшая сгорела в собственном доме заживо.
 
Оперативники установили, что злоумышленник находился в гостях у жертвы. В какой-то момент между ним и хозяйкой разгорелся конфликт на фоне употребления алкогольных напитков. Вышедший из себя преступник избил женщину руками и ногами, а после поджег мебель и убежал.
 
Правоохранительные органы задержали по подозрению в убийстве 58-летнего мужчину. Против него возбуждено уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть. 
Теги: гатчина , преступление раскрыто , преступник задержан
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5