Старшего лейтенанта ГИБДД разжаловали в Петербурге за унитаз "Весны"

В полиции оценили действия сотрудника как безразличие к оскорблению власти.

В Петербурге разжаловали старшего лейтенанта ГИБДД. Причиной такого жесткого наказания стал тот факт, что мужчина не стал реагировать не действия оппозиционного активиста, который установил напротив Смольного унитаз с цитатой из кинокартины "Джентльмены удачи". Организатором акции стал сторонник движения "Весна".

По мнению руководства МВД, представитель полиции не должен был бездействовать на месте инцидента 19 марта. В тот день к ограде парка на площади Пролетарской диктатуры подъехало такси, из которого вышел юноша. Он установил унитаз с табличкой, а после скрылся на транспортном средстве.

Отметим, что полицейский уведомил начальство о произошедшем при помощи звонка. Полиция изучила камеры видеонаблюдения и установила виновника событий. Им считают петербуржца по фамилии Борисов, а задержали его на Вознесенском проспекте, в штабе Алексея Навального. В отношении молодого человека составлен протокол за мелкое хулиганство.

Действия сотрудника ГИБДД были расценены как безразличие к несению службы на особо важном объекте. Руководство МВД сочло, что мужчина мог задержать преступника или устроить погоню за ним, так как акция с унитазом является оскорблением органов власти.

Фото: Piter.tv