Полицейские задержали участников группы "Рестарт" за концерт на Сенной площади

В Петербурге уличный концерт Рестарта закончился задержанием музыкантов.

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции прервали уличное выступление группы "Рестарт" на Сенной площади и доставили троих участников коллектива в отдел полиции. Об этом сообщает "Фонтанка".

По информации изданий, группа исполняла популярные композиции, включая треки исполнителей, признанных в России иноагентами.

Как уточнили в полиции, Сенная площадь не включена в перечень разрешённых локаций для уличных выступлений. Именно это стало причиной вмешательства правоохранителей. Нарушителям грозит предупреждение или штраф от 1,5 тыс. до 5 тыс. руб. в соответствии со статьёй об организации несанкционированных публичных выступлений.

В отдел полиции Адмиралтейского района доставили троих несовершеннолетних участников коллектива — вокалиста, бас-гитариста и человека, принимавшего пожертвования от зрителей. К ним уже допустили родителей. Представители группы "Рестарт" пока не прокомментировали произошедшее.

Ранее сообщалось, что уличная певица Логинова снова задержана в Петербурге после освобождения.

Фото: Telegram / rrestarrtt