Полиция вычислила петербургских подростков, избивавших людей на камеру

Правоохранительным органам удалось выяснить имена участников группы несовершеннолетних, которые устраивали хулиганства и избивали людей на камеру. Записи они выкладывали в социальные сети.

Полиция Северной столицы нашла подростков, которые устроили себе жестокие развлечения. Правоохранители проверяли информацию о том, что группы несовершеннолетних из Петербурга публиковала в социальных сетях записи со своими хулиганскими действиями. Предположительно они живут в Красногвардейском районе.

Служители закона увидели несколько противоправный действий на шести записях. Вскоре уже удалось узнать имена участников и даже операторов. Возраст всех подозреваемых варьируется от 15 до 18 лет. Как и предполагалось, все они живут в Красногвардейском районе, а также состоят на профилактическом учете в полиции.

В пресс-службе ГУ МВД по городу и области рассказали, что группа из подростков развлекала себя хулиганствами. Они нападали на граждан, преимущественно мужчин, и избивали их. Все выявленные случаи проверяют. Также на одном из видео компания разрушила паркур-площадку. Несмотря на то, что трое из подростков упали с высоты во время вандализма, они все весело смеются на видео.

Установлены двое из компании, причастных к разрушению площадки. Возбуждено уголовное дело по статье вандализм. Подозреваемым 15 и 18 лет. Последний также может ответит за вовлечение несовершеннолетнего в преступление. Одного из них отпустили под обязательство о явке.

Видео: ВКонтакте