Полет автомобиля за отбойник на Шафировском попал на видео

Водитель снял на регистратор эпичную аварию на развязке Шафировского и Индустриального.

Ночную аварию с участием Toyota RAV4 на развязке Шафировского и Индустриального проспектов сняли на видео. Произошедшее поздно вечером ДТП попало на видеорегистратор. На опубликованной записи видно, как пострадавшая машина обогнала автора. Заетм ее заносит и она врезается в левый отбойник. Уже оттуда автомобиль развернуло и понесло к развязке. Там машина пробила ограждение и повисла.

Подоспевшие водители помогли выбраться пострадавшему из машины. Они рассказывают, что от мужчины несло алкоголем. Очевидцы вызвали на место медиков и пожарных.

Водителя отвезли в больницу на скорой. А спасатели доставали его машину при помощи крана. Из-за недоступности механизмов иномарки были опасения, что возникнет возгорание. В распоряжении Рiter.tv есть запись с работой спасателей на месте.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург, Piter.tv