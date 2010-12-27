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Покрас Лампас создаст экологичную коллекцию одежды из ненужных вещей
Вчера, 23:15
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nadezhda_sib

Покрас Лампас создаст экологичную коллекцию одежды из ненужных вещей

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Арт-деятель хочет показать креативные возможности вторичной переработки.

Художник Покрас Лампас создал новый арт-проект в торговом центре на Большой Конюшенной 21-23. Работы посвящены вторичному использованию одежды. Каждый желающий может стать участником будущей коллекции арт-деятеля. Для этого нужно с 18 по 29 октября принести ненужную одежду из джинсовой ткани в ДЛТ. Об этом Покрас Лампас написал на своей страничке в Instagram.

"Вторичное использование - не просто восходящий тренд, но важная миссия, связанная с нашим будущим и переосмыслением паттернов потребления. <...> "Upcycle" манифистирует творческое преобразование ненужных вещей в предметы искусства, бытовые изделия, аксессуары, одежду",

- рассказал об идее своего проекта художник. 

Молодой человек пообещал каждому, кто примет участие в акции, лимитированный подарок. 

Ранее работа Покраса Лампаса появилась на крыше "Бертгольд Центра"

Фото: @pokraslampas / Instagram 

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Категории: Лента новостей, Новости России, Новости СПб,

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