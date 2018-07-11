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На смотровой площадке "Бертгольд Центра" появилась работа Покраса Лампаса
Сегодня, 12:29
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nadezhda_sib

На смотровой площадке "Бертгольд Центра" появилась работа Покраса Лампаса

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Запечатлеть изображение удалось при помощи аэросъемки.

Художник-каллиграф Покрас Лампас расписал смотровую площадку "Бертгольд Центра". Общественное пространство находится на Гражданской улице недалеко от станции метро "Садовая". В среду, 6 августа, он поделился снимками своей работы в социальной сети.

"Продолжаю взламывать "городскую" среду через крыши - на этот раз в дорогом сердцу Петербурге",

- написал художник в своем Instagram. 

Как отметил арт-деятель, увидеть его работу на смотровой площадке может бесплатно каждый желающий. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в петербургском метро появились поручни из женских волос. 

Фото: Покрас Лампас / Instagram 

Теги: бертгольф центр, покрас лампас
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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