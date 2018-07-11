На смотровой площадке "Бертгольд Центра" появилась работа Покраса Лампаса

Запечатлеть изображение удалось при помощи аэросъемки.

Художник-каллиграф Покрас Лампас расписал смотровую площадку "Бертгольд Центра". Общественное пространство находится на Гражданской улице недалеко от станции метро "Садовая". В среду, 6 августа, он поделился снимками своей работы в социальной сети.

"Продолжаю взламывать "городскую" среду через крыши - на этот раз в дорогом сердцу Петербурге", - написал художник в своем Instagram.

Как отметил арт-деятель, увидеть его работу на смотровой площадке может бесплатно каждый желающий.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в петербургском метро появились поручни из женских волос.

Фото: Покрас Лампас / Instagram