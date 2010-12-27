Поисковики из Выборга запускают патриотический проект для детей

На территории школы №10 города Выборга 2 сентября в 12 часов состоится презентация проекта "Прикосновение к войне". Редакция Piter.TV пообщалась с руководителем проекта Александром Колоярским, который рассказал, что уже три года занимается поисковыми работами и два года с коллегами организовывал в Выборге проект Школа поисковика "Область славы". Откуда и родилась идея "Прикосновения к войне".

Во многих школах отсутствуют выставки или музеи на тему Великой Отечественной войны. Дети очень поверхностно знают историю. Это было главным мотиватором в написании данного проекта Александр Колоярский

Александр отметил, что проект будет интересен детям всех возрастов. Весной пробная выставка прошла в детских садах Выборга.

Данная выставка рассчитана на любой возраст от мала до велика. Многим, я думаю, будет интересно узнать историю своей родины, изучить находки поисковиков, копии орденов и медалей времен войны и подержать макеты ППШ и винтовки Мосина

Стоит отметить, что проект, в который вошли Интерактивные экскурсии об истории и поисковой работе, интерактивные лекции в военной, квест "Великая победа, фотосессии и памятный поход "Дорогами Победы" по местам сражений, реализуется при финансовой поддержке комитета по молодежной политике Ленинградской области и фонда "Президентских грантов", но частично со финансируется за счет организаторов.

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Фото: социальные сети



