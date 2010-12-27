В Монрепо неизвестные вандалы спилили три березы и неплохо отдохнули

Сотрудники музея-заповедника "Парк Монрепо" в Выборге обнаружили в лесной части парка новую стоянку "туристов".

В Парке Монрепо произошло очередное ЧП, связанное с неадекватным поведением туристов-вандалов. Накануне сотрудники парка-музея нашли рядом с маяком три спиленных и порубленных на дрова березы. Рядом стоял стул, а также виднелись следы недавнего костра.

В парке, напомним, вся лесная зона за железной дорогой является территорией музея-заповедника, где нельзя пилить деревья, жечь костры, ставить палатки, распивать спиртное.

"Из-за отсутствия дождей в районе сохраняется высокая пожароопасность. Привести к пожару в лесу может не только не потушенный костер, но и окурок или даже разбитое стекло. В прошлом году лесная часть парка горела дважды", - отметили в пресс-слежбе Монрепо.

Напомним, что любое самовольное уничтожение деревьев карается штрафом, который иногда может достигать суммы полумиллиона рублей. В парке отметили, что более терпеть таких "туристов" не намерены и в следующий раз, при обнаружении нарушителей на месте, будет незамедлительно вызвана полиция.

Фото: Piter.TV

