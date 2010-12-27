Поисковые запросы про Петербург чаще всего связаны с мостами, дворцами и Ксенией Петербуржской

Аналитики Яндекса рассказали, какие слова чаще всего встречаются в поисковых запросах, связанных с Санкт-Петербургом.

Санкт-Петербург стал вторым по популярности российским городом в поисковой системе Яндекс. За год россияне вбивали слова "Санкт-Петербург", "Питер" и "Спб" в поисковую строку 78 миллионов раз. Выше в рейтинге стоит только Москва, у которой 339 млн поисковых запросов.

Аналитики Яндекса рассказали СМИ, в какой связи люди чаще всего ищут информацию о Петербурге. В этом году самым популярным поисковым запросом стал апрельский теракт в петербургском метро. Кроме того, россияне регулярно ищут информацию о мостах и дворцах города на Неве, а также о святой Ксении Петербуржской. Разумеется, в топ-10 вошли запросы про хостелы, отели и "квартиры посуточно" в Северной столице. А самыми популярными достопримечательностями оказались Эрмитаж, Исаакииевский и Казанский собор.

Отметим, что тройку самых популярных городов России по версии "Яндекса" замкнул Екатеринбург.