Петербурженку задержали за "любовь" к чужим шубам

Похитительницу мехов и денег не могли вычислить два года.

Правоохранительные органы смогли найти итальянскую дизайнерскую шубу стоимостью в две квартиры спустя два года после ее похищения. Как сообщили в ГУ МВД, воровкой оказался местная жительница.

Шуба фирмы Cavalli стоимостью 2,5 млн рублей исчезла в ноябре 2015 года у 28-летней пациентки клиники пластической хирургии на Крестовском острове. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере".

Найти таинственного похитителя удалось только в минувший вторник. Ей оказалась ранее судимая местная жительница 1970 года рождения, у которой также есть несовершеннолетние дети. Следствие считает, что задержанная причастна к целой серии аналогичных краж. Ее подозревают в похищении в прошлом году шубы за 142 тыс. из студии обучения парикмахеров на Каменноостровском проспекте. В этом же районе у петербурженки похитили из сумки 12 тыс. рублей, а в этот же день на Большой Зелениной у девушки пропали 15 тыс. рублей.

Подозреваемую не стали заключать под стражу, так как у нее дети. Однако шубы, обувь и мобильные телефоны были изъяты. В скором времени они вернуться к своим законным хозяевам.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что чиновницу Смольного обокрали на парковке у гипермаркета по Лиговскому проспекту.