Во вторник в Петербурге пройдет небольшой мокрый снег

На дорогах образуется гололедица.

Во вторник, 29 октября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. По информации ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в город на Неве вновь придут осадки в виде мокрого снега.

По прогнозу синоптиков, ночью северный ветер будет дуть со скоростью 2-6 м/с, днем он усилится до 5-10 м/c. В темное время суток температура воздуха составит -1...-3, а днем достигнет +2 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

В ГУ МЧС РФ по Петербургу предупредили, что местами на дорогах возможна гололедица.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что к утру 28 октября в городе зафиксировали 404 случая ДТП.