Во вторник в Петербурге ожидаются мокрый снег с дождем

Температура воздуха в Северной столице продолжает оставаться на уровне нуля градусов.

Во вторник, 19 декабря, в Петербурге ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", температура воздуха ночью составит до +2 градусов, а днем — до +3 градусов. В Северной столице будет дуть юго-западный и западный умеренный ветер. Атмосферное давление будет повышаться в ночное время суток, а затем понижаться.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Беглов просит петербуржцев сообщать о плохой уборке крыш. На данный момент петербуржцы для жалоб могут воспользоваться порталом "Наш Петербург".

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