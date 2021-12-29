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В субботу температура воздуха в Петербурге пойдет на понижение
Сегодня, 15:29
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В субботу температура воздуха в Петербурге пойдет на понижение

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На дорогах образуется гололедица.

В субботу, 22 января, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС по городу, ссылаясь на прогноз ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Завтра ожидается небольшой снег. Температура воздуха ночью составит -3…-5 градусов, днем -2…-4. Ветер подует с северо-востока, севера со скоростью 5-10 м/с. На дорогах образуется гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

Фото: Piter.TV

Теги: погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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