В субботу температура воздуха в Петербурге пойдет на понижение

На дорогах образуется гололедица.

В субботу, 22 января, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС по городу, ссылаясь на прогноз ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Завтра ожидается небольшой снег. Температура воздуха ночью составит -3…-5 градусов, днем -2…-4. Ветер подует с северо-востока, севера со скоростью 5-10 м/с. На дорогах образуется гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

Фото: Piter.TV