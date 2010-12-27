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В субботу в Ленинградской области ожидаются дожди и туман
Сегодня, 16:52
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arteliseev

В субботу в Ленинградской области ожидаются дожди и туман

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Также на дорогах региона появится гололед.

Завтра, 9 ноября, в Ленобласти преимущественно ожидается облачная погода. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Ленинградской области.

Температура ночью будет колебаться от -3 до +2 градусов, из-за чего под утро на дорогах появится гололед. Днем воздух прогреется до +5, но почти по всей территории Ленобласти будет идти дождь. В отдельных районах также ожидается туман. 

Ветер будет дуть с юго-востока с максимальной скоростью 9 м/с. За сутки атмосферное давление понизится. 

Ранее мы сообщали, что в Петербурге ожидается значительное потепление.

Фото: pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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