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Во вторник температура в Петербурге поднимется до +25
Сегодня, 19:19
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nadezhda_sib

Во вторник температура в Петербурге поднимется до +25

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Ожидается облачная с прояснениями погода.

Во вторник, 10 сентября, в Петербурге пройдут кратковременные дожди, при этом будет теплая погода, сообщила пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды". 

Ночью воздух прогреется до +13...+15 градусов, а днем температура повысится до +23...+25, будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/c. Атмосферное давление будет слабо понижаться. Местами возможен кратковременный дождь. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в сентябре в центральной России ожидается по-июльски теплая погода

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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