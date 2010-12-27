Во вторник температура в Петербурге поднимется до +25

Ожидается облачная с прояснениями погода.

Во вторник, 10 сентября, в Петербурге пройдут кратковременные дожди, при этом будет теплая погода, сообщила пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью воздух прогреется до +13...+15 градусов, а днем температура повысится до +23...+25, будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/c. Атмосферное давление будет слабо понижаться. Местами возможен кратковременный дождь.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в сентябре в центральной России ожидается по-июльски теплая погода.

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