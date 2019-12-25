Поездка на летние выходные в Петербург подорожала на 7%

Если рассматривать допандемийный период (2019 год), то подорожание составило по сравнению с ним 20%.

В летний сезон 2023 года путешествие в Северную столицу на выходных станет дороже на 7% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследования аналитического проекта Tinkoff data.

Если рассматривать допандемийный период (2019 год), то подорожание составило по сравнению с ним 20%. Петербург оказался в тройке лидеров по росту цен для туристов среди российских городов. В среднем за выходные приезжающие в город путешественники тратят почти 9 тыс. рублей.

Второе место в списке дорогих место для туризма в РФ занял Калининград, где выходная поездка оценивается примерно в 6,9 тыс. рублей, что на 6% дороже прошлогодних показателей. Наиболее дорогостоящим городом для отдыха признана Москва, где за 2 дня в среднем тратится 9 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что Ледовый дворец может стать новой туристической точкой притяжения в Петербурге.

Фото: Piter.TV