Поезда "Сапсан" будут бесплатными на период Чемпионата мира по футболу 2018 

Петербург считается самым популярным направлением для бронирования бесплатных поездов.

Для бесплатной перевозки уже задействовано 734 дополнительных поезда, около 130 из которых идут по направлением Санкт-Петербург- Москва, Сочи, Казань и Нижний Новгород. На данный момент самым популярным направлением можно считать Петербург, так как около 74% от общего числа бесплатных мест уже забронировано. Об этом сообщил Кирилл Поляков, Генеральный директор АНО "Транспортная дирекция-2018".



Бесплатные маршруты в самих городах будут связывать: фан-зоны, аэропорты и стадионы. В дни проведения матча бесплатный проезд будет осуществляться наземным транспортом, метрополитеном и автобусами-шатттлами, чтобы воспользоваться таким льготным проездом необходимо иметь паспорт болельщика, и билет на матч на дату поездки.





Для удобства болельщиков все транспортные средства предоставляющие бесплатный проезд будут отмечены эмблемой FREE RIDE. Для помощи иногородним болельщикам, на вокзалах Санкт-Петербурга будут дежурить 126 сотрудников "Транспортной дирекции-2018". Отметим, что тем фанатам, у которых возникнут проблемы, рекомендуется звонить на горячую линию "Транспортной дирекции": 8(800)775-20-18 (для звонков из России) и +7(495)741-18-18 (для других стран), звонки принимаются круглосуточно и без выходных.





Напоминаем, что в соответствии с Указом Президента РФ №202 во время проведения ЧМ-2018 С 1 ИЮНЯ ПО 17 ИЮЛЯ 2018 въезд на территорию Санкт-Петербурга будет разрешен только автобусам, оснащенным системой "ГЛОНАСС", при этом заранее направившим уведомление о въезде. Ограничения не распространяются на транспортные средства, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров, по муниципальным, межмуниципальным и смежным межрегиональным маршрутам.

Фото: "ВК" - Российские железные дороги (ОАО "РЖД")