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Поезда "Сапсан" будут бесплатными на период Чемпионата мира по футболу 2018 
Сегодня, 12:09
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Shdaria
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Поезда "Сапсан" будут бесплатными на период Чемпионата мира по футболу 2018 

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Петербург считается самым популярным направлением для бронирования бесплатных поездов.

Для бесплатной перевозки уже задействовано 734 дополнительных поезда, около 130 из которых идут по направлением Санкт-Петербург- Москва, Сочи, Казань и Нижний Новгород. На данный момент самым популярным направлением можно считать Петербург, так как около 74% от общего числа бесплатных мест уже забронировано. Об этом сообщил Кирилл Поляков, Генеральный директор АНО "Транспортная дирекция-2018".

Бесплатные маршруты в самих городах будут связывать: фан-зоны, аэропорты и стадионы. В дни проведения матча бесплатный проезд будет осуществляться наземным транспортом, метрополитеном и автобусами-шатттлами, чтобы воспользоваться таким льготным проездом необходимо иметь паспорт болельщика, и билет на матч на дату поездки. 



Для удобства болельщиков все транспортные средства предоставляющие бесплатный проезд будут отмечены эмблемой FREE RIDE. Для помощи иногородним болельщикам, на вокзалах Санкт-Петербурга будут дежурить 126 сотрудников "Транспортной дирекции-2018". Отметим, что тем фанатам, у которых возникнут проблемы, рекомендуется звонить на горячую линию "Транспортной дирекции": 8(800)775-20-18 (для звонков из России) и +7(495)741-18-18 (для других стран), звонки принимаются круглосуточно и без выходных. 



Напоминаем, что в соответствии с Указом Президента РФ №202 во время проведения ЧМ-2018 С 1 ИЮНЯ ПО 17 ИЮЛЯ 2018 въезд на территорию Санкт-Петербурга будет разрешен только автобусам, оснащенным системой "ГЛОНАСС", при этом заранее направившим уведомление о въезде. Ограничения не распространяются на транспортные средства, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров, по муниципальным, межмуниципальным и смежным межрегиональным маршрутам. 

Фото: "ВК" - Российские железные дороги (ОАО "РЖД")

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Категории: Лента новостей Картина дня Новости СПб

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