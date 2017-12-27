В Петербурге начнут тестировать транспортное обслуживания для ЧМ-2018 уже в марте

Петербургские дороги будут готовы уже в весной к ЧМ-2018 по футболу.

На сайте петербургского правительства пофвилась информация о том, что в марте текущего года в городе начнут тестировать систему транспортного обслуживания, подготовленную к Чемпионату миру по футболу 2018.

В связи с этим у входа на стадион "Санкт-Петербург" появится временный надземный пешеходный переход. Кроме того, на Петроградской стороне установят противотаранные устройства, а также изменят схему движения. Эти новшества коснутся и Приморский район.

С первого месяца лета в Петербурге начнут курсировать автобусы-шаттлы между терминалами 1 и 2 аэропорта Пулково, а также экологические челноки для маломобильных групп населения.

В начале лета в городе будут предоставлены водителям дополнительные парковочные места. В июне-июле стартует движение низкопольных шаттлов для перевозки инвалидов.