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В Петербурге начнут тестировать транспортное обслуживания для ЧМ-2018 уже в марте
Сегодня, 16:33
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Shdaria
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В Петербурге начнут тестировать транспортное обслуживания для ЧМ-2018 уже в марте

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Петербургские дороги будут готовы уже в весной к ЧМ-2018 по футболу.

На сайте петербургского правительства пофвилась информация о том, что в марте текущего года в городе начнут тестировать систему транспортного обслуживания, подготовленную к Чемпионату миру по футболу 2018. 

В связи с этим у входа на стадион "Санкт-Петербург" появится временный надземный пешеходный переход. Кроме того, на Петроградской стороне установят противотаранные устройства, а также изменят схему движения. Эти новшества коснутся и Приморский район.

С первого месяца лета в Петербурге начнут курсировать автобусы-шаттлы между терминалами 1 и 2 аэропорта Пулково, а также экологические челноки для маломобильных групп населения.
 
В начале лета в городе будут предоставлены водителям дополнительные парковочные места. В июне-июле стартует движение низкопольных шаттлов для перевозки инвалидов.
 
Теги: дороги спб , новости спб , петербург , чм 2018 спб
Категории: Новости СПб Лента новостей

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