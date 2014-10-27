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Поезда в Москву из Петербурга едут с сильной задержкой от графика из-за ночной остановки состава
Сегодня, 8:35
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lesjasap
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Поезда в Москву из Петербурга едут с сильной задержкой от графика из-за ночной остановки состава

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Некоторые поезда прибудут в столицу со значительным опозданием.

Несколько поездов, курсирующих по направлению Москва-Санкт-Петербург опаздывают. Транспорт отстает от графика из-за ночной остановки поезда, который ехал из столицы. Время, на которое отстают поезда варьируется от десяти минут до двух часов. “Сапсаны” идут по расписанию. 
 
Представитель пресс-службы Октябрьской железной дороги сообщил, что около трех часов ночи на перегоне Дорошиха-Лихославль был остановлен поезд номер 20. Он следовал в Северную столицу. Сбой в работе произошел по техническим причинам. 
 
Сотрудники ведомства сообщают о возможных задержках пригородных поездов на участках Москва-Тверь и Тверь-Бологое.
Теги: железная дорога , отставание от графика , поезда
Категории: Новости СПб

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