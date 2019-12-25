Поезд "Таврия" из Петербурга в Керчь задержится из-за непогоды.

Поезд "Таврия" сообщением Санкт-Петербург — Керчь отправится с задержкой из-за непогоды в Рязанской области. Отправление состава с Московского вокзала 25 ноября ожидается не ранее 19:30. Об этом сообщил перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".

Пассажирам рекомендовали прибыть на вокзал заранее. По данным компании на 16:00 по московскому времени, в направлении Крыма с опозданием следовали три поезда.

Поезд № 007 Санкт-Петербург — Керчь, отправившийся 24 ноября, задерживался на 3,5 часа. Состав № 092 Москва — Керчь того же дня отправления отставал от графика на 2,5 часа. Поезд № 028 Москва — Керчь, вышедший на маршрут 25 ноября, опаздывал на 6 часов.

Задержки затронули и составы, следующие из Крыма. Поезд № 008 Керчь — Санкт-Петербург, отправившийся 23 ноября, опаздывал примерно на 9 часов. При этом все поезда, которые ранее следовали из Крыма в Москву с задержкой, уже прибыли на конечную станцию.

Кроме того, на 3,5 часа задерживался поезд "Таврия" № 170 Москва — Минеральные Воды, отправившийся 24 ноября.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти грузовой поезд сбил нетрезвую петербурженку.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)