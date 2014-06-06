Грузовой поезд сошел с рельсов в Узловском районе Тульской области. В результате ЧП погиб один человек. Об этом сообщил "Интерфакс".
По предварительным данным, 12 вагонов сошли с путей. Причиной случившегося стали действия двух мужчин, которые пытались украсть металл. Они сбрасывали груз по ходу движения поезда. В один момент железо попало под колеса состава, вагоны опрокинулись. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.
Отметим, что данная причина аварии является предварительной. Точная информация появится позже.
Кроме того, из-за ЧП движение поездов на участке Узловая-3 — Жданка временно приостановили. Поезд из Петербурга в Абхазию задерживается.
Ранее на Piter.tv новый автобус вспыхнул на проспекте Королева.
Фото: Pxhere
Поезд из Петербурга в Абхазию задерживается из-за схода 12 вагонов под Тулой
В результате ЧП погиб один человек.
Грузовой поезд сошел с рельсов в Узловском районе Тульской области. В результате ЧП погиб один человек. Об этом сообщил "Интерфакс".
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