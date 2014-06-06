  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Поезд из Петербурга в Абхазию задерживается из-за схода 12 вагонов под Тулой
Сегодня, 20:50
27
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Поезд из Петербурга в Абхазию задерживается из-за схода 12 вагонов под Тулой

0 0

В результате ЧП погиб один человек.

Грузовой поезд сошел с рельсов в Узловском районе Тульской области. В результате ЧП погиб один человек. Об этом сообщил "Интерфакс".

По предварительным данным, 12 вагонов сошли с путей. Причиной случившегося стали действия двух мужчин, которые пытались украсть металл. Они сбрасывали груз по ходу движения поезда. В один момент железо попало под колеса состава, вагоны опрокинулись. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.

Отметим, что данная причина аварии является предварительной. Точная информация появится позже.

Кроме того, из-за ЧП движение поездов на участке Узловая-3 — Жданка временно приостановили. Поезд из Петербурга в Абхазию задерживается.

Ранее на Piter.tv новый автобус вспыхнул на проспекте Королева.

Фото: Pxhere

Теги:
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии