Поезд из Петербурга в Абхазию задерживается из-за схода 12 вагонов под Тулой

В результате ЧП погиб один человек.

Грузовой поезд сошел с рельсов в Узловском районе Тульской области. В результате ЧП погиб один человек. Об этом сообщил "Интерфакс".



По предварительным данным, 12 вагонов сошли с путей. Причиной случившегося стали действия двух мужчин, которые пытались украсть металл. Они сбрасывали груз по ходу движения поезда. В один момент железо попало под колеса состава, вагоны опрокинулись. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.



Отметим, что данная причина аварии является предварительной. Точная информация появится позже.



Кроме того, из-за ЧП движение поездов на участке Узловая-3 — Жданка временно приостановили. Поезд из Петербурга в Абхазию задерживается.



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