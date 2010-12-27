Поезд из Владикавказа отправился в депо до высадки всех пассажиров

Состав простоял на Московском вокзале менее 10 минут после прибытия.

Во вторник, 22 октября, машинист поезда по маршруту "Владикавказ - Петербург" не дождался, пока все пассажиры выйдут из вагонов и отправился в депо. Инцидент произошел в шестом часу утра.

Поезд прибыл на Московский вокзал и менее, чем через 10 минут поехал в промзону. Машинист не реагировал на крики пассажиров и сигналы проводников, некоторым пришлось выпрыгивать из вагонов.

На данный момент по факту произошедшего ведется проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что с декабря между Москвой, Петербургом и Карелией запустят новый поезд.

Фото: Piter.TV