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Поезд из Владикавказа отправился в депо до высадки всех пассажиров
Сегодня, 22:58
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nadezhda_sib

Поезд из Владикавказа отправился в депо до высадки всех пассажиров

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Состав простоял на Московском вокзале менее 10 минут после прибытия.

Во вторник, 22 октября, машинист поезда по маршруту "Владикавказ - Петербург" не дождался, пока все пассажиры выйдут из вагонов и отправился в депо. Инцидент произошел в шестом часу утра. 

Поезд прибыл на Московский вокзал и менее, чем через 10 минут поехал в промзону. Машинист не реагировал на крики пассажиров и сигналы проводников, некоторым пришлось выпрыгивать из вагонов. 

На данный момент по факту произошедшего ведется проверка. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что с декабря между Москвой, Петербургом и Карелией запустят новый поезд. 

Фото: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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